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На 9 квітня в Україні погодили 10 гумкоридорів
На 9 квітня в Україні погодили 10 гумкоридорів для евакуації мешканців із Луганської, Донецької й Запорізької областей
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті);
- Бердянськ - Запоріжжя (на власному транспорті й автобусами);
- Токмак - Запоріжжя (на власному транспорті й автобусами);
- Енергодар - Запоріжжя (на власному транспорті й автобусами);
- Мелітополь - Запоріжжя (на власному транспорті й автобусами);
Луганська область:
- Сєвєродонецьк - Бахмут;
- Лисичанськ - Бахмут;
- Попасна - Бахмут;
- Гірське - Бахмут;
- Рубіжне - Бахмут.
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