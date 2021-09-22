На адмінкордоні з Кримом затримали зрадника з нагородами від РФ за сприяння окупації півострова
У вівторок, 22 вересня у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом прикордонники виявили громадянина України з медалями за допомогу окупантам захопити півострів
Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.
Чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Прикордонники виявили у нього медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", отримані ним у 2014-2018 роках і "завізовані" підписами президента РФ та представників окупаційної влади Криму.
Крім того, у чоловіка виявили посвідчення учасника організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".
Правоохоронці встановили, що чоловік брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території окупованого Криму, заворушеннях і нападах із метою захоплення підприємств, установ і державних організацій.
Прикордонники повідомили до Нацполіції про ознаки правопорушення за ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", передавши затриманого поліцейським.
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