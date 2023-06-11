На Бєлгородщині вантажний потяг зійшов з рейок
У ніч з 10 на 11 червня вантажний потяг зійшов з рейок в Олексіївському міському окрузі Бєлгородської області
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Поряд із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. Порожній склад прямував до станції одного з підприємств. На місці працюють оперативні служби", - пише Гладков.
За попередніми даними, постраждалих немає.
- 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.
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