На Білорусь чекає дефолт наступного тижня через виплати за євробондами у рублях, - Fitch Ratings

Про це йдеться у повідомленні Fitch.

У звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.

Так агентство відреагувало на нещодавнє рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях

"Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів та Національного банку Білорусі про те, що платежі з єврооблігацій у доларах США натомість будуть переводитись у білоруських рублях на рахунок у "Беларусбанку", доступний платіжному агенту.

Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", - заявили в агентстві.

Fitch зазначає, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство вважатиме це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.

Дефолтом Fitch також вважатиме обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться у білоруських рублях.

27 червня РФ зазнала дефолту за зовнішнім боргом. З початку березня валютні резерви центрального банку РФ залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

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