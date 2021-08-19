На Буковині чиновники продавали ліс із заповідної зони
СБУ зупинила незаконний експорт лісоматеріалів із заповідної зони в Чернівецькій області
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми оцінками фахівців, природньому середовищу регіону завдано збитки на понад 3,3 млн грн.
"Організаторами протиправної оборудки були службові особи одного із держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення. Готові лісоматеріали готували на експорт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями мешкання учасників схеми.
У підсумку вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності.
Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
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