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OPINION

"На часі" і "не на часі" від Зеленського

Микола Княжицький
9 травня, 2023 вiвторок
07:55
Погляд Микола Княжицький

Доброго ранку! Дякую ППО! Але пост про інше

У квітні минулого року ми з депутатами – як від нашої "Європейської Солідарності", так і інших фракцій, у тому числі "Слуги Народу", – подали законопроєкт №7279 про перенесення Дня перемоги над нацизмом на 8 травня. Понад рік влада блокувала його, не вносила на розгляд парламенту, і офіційно писала своє стандартне "не на часі".

Але вчора, 8 травня, Володимир Зеленський подав дослівну копію нашого законопроєкту вже від свого імені (проєкт №9278). Ця новина облетіла весь світ, але про втрачений рік, впродовж якого ця ідея блокувалась президентською фракцією, звісно, ніхто не згадує.

Я вдячний президенту за цей крок. Для мене набагато важливіше прийняття запропонованих нами ідей, навіть якщо вони "паралельним імпортом" копіюються президентом і подаються від його імені.

На жаль, це не єдиний заблокований владою законопроєкт, щодо яких в офіційних висновках також написано "не на часі".

Хочу звернути увагу на законопроєкт про деколонізацію культурного простору (7721), який надає визначення поняттю "русскій мір" та забороняє його пропаганду.

Окрім того, вже пів року блокується розгляд проєкту про заборону РПЦ та її філій в Україні (8221), який закріплює Томос на рівні закону та встановлює процедуру для заборони впливу Москви на релігійне життя в Україні.

Обидва ці законопроєкти критично важливі для сьогоднішньої України. Обидва, так само як і проєкт про 8 травня, блокуються у Верховній Раді. І обидва можна переподати від президента, і навіть не чекаючи року.

Скажу більше - я готовий відкликати всі свої законопроєкти й не заважати владі своїми ініціативами, якщо Зеленський так само скерує до Верховної Ради ці два. Адже справжня культурна деколонізація та запобігання впливу агресора на Україну через релігійні організації набагато важливіші за те, хто ставить підписи під законопроєктами.

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Микола Княжицький
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