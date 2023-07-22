На Черкащині викрили хакера, який атакував держустанови Азербайджану
Кіберполіція Черкаської області викрила хакера, який скоїв DDoS-атаки на сервери державних установ Азербайджану
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначають, що хакера викрили в межах виконання запиту на надання міжнародної правової допомоги. Його атаки призвели до умисного перешкоджання роботі комп'ютерної системи інфраструктури об'єкта держзначення.
Під час обшуку у 40-річного підозрюваного вилучили комп'ютерне та мережеве обладнання. Також було вилучено цифрові накопичувачі та мобільні телефони.
Наразі триває перевірка. Правоохоронці встановлюють інші епізоди протиправної діяльності підозрюваного.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 липня стало відомо, що американська ІТ-компанія була зламана хакерською групою з КНДР для викрадення криптовалюта.
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