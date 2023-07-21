Північнокорейські хакери атакували американську ІТ-компанію, аби вкрасти криптовалюту
Американська ІТ-компанія була зламана хакерською групою з КНДР для викрадення криптовалюта
Про це інформує Reuters.
"Хакерська група, підтримувана урядом Північної Кореї, проникла в американську компанію з управління ІТ і використовувала її як трамплін для націлювання на криптовалютні компанії", - йдеться в заяві фірми з кібербезпеки.
Компанію з корпоративного програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Колорадо JumpCloud зламали хакери, які використали свій доступ до системи для атаки на її клієнтів - криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike визначили, що хакери належать до групи Labyrinth Chollima.
Ця хакерська група є однією з найбільших, що працюють на користь Північної Кореї та пов’язані з Головним розвідувальним управлінням КНДР.
За даними аналітичної фірми Chainalysis, минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю, вкрали цифрову готівку на суму близько 1,7 млрд доларів.
- 12 липня стало відомо, що група хакерів з Китаю зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в Західній Європі з метою шпигунства.
- 21 липня пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.
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