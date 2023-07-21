Про це інформує Reuters.

"Хакерська група, підтримувана урядом Північної Кореї, проникла в американську компанію з управління ІТ і використовувала її як трамплін для націлювання на криптовалютні компанії", - йдеться в заяві фірми з кібербезпеки.

Компанію з корпоративного програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Колорадо JumpCloud зламали хакери, які використали свій доступ до системи для атаки на її клієнтів - криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike визначили, що хакери належать до групи Labyrinth Chollima.

Ця хакерська група є однією з найбільших, що працюють на користь Північної Кореї та пов’язані з Головним розвідувальним управлінням КНДР.

За даними аналітичної фірми Chainalysis, минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю, вкрали цифрову готівку на суму близько 1,7 млрд доларів.