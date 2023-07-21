Пов'язані з Пекіном хакери зламали пошту посла США у Китаї, - WSJ
Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як стверджує видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.
"З міркувань безпеки ми не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою", - зазначили в Держдепі.
Китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов’язаних з урядовими установами в США та Західній Європі
- Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що група хакерів з Китаю зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в Західній Європі з метою шпигунства.
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