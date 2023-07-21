Пов'язані з Пекіном хакери зламали пошту посла США у Китаї, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як стверджує видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.

"З міркувань безпеки ми не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою", - зазначили в Держдепі.

Китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов’язаних з урядовими установами в США та Західній Європі