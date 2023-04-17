На Чернігівщині близько трьох тисяч будинків відремонтували після агресії РФ, - журналіст
Близько 12 тис. об'єктів за час вторгнення росіян всього було зруйновано або сильно пошкоджено у Чернігівській області
Про це в ефірі Еспресо розповів журналіст з Чернігова Олексій Маслов.
"Відновлення відбувається, можливо, не настільки швидкими темпами, як би хотілось. Це пов'язано з економічними можливостями, допомогою, яка надходить та можливостями громади та держави в цілому. Близько 12 тис. об'єктів за час вторгнення всього було зруйновано або сильно пошкоджено. З них 3 тис. здебільшого приватних житлових будинків було відремонтовано. Близько 2 тис. будинків - відбувається відновлення. Роботи попереду дуже і дуже багато - працює і держава, і благодійні фонди, місцеві та закордонні партнери. Постійно йде допомога. Щодня до Чернігова та області приїздять делегації з різних країн, міжнародних фондів. Постійно йдуть переговори про допомогу - з Америки та Європи є люди постійно", - розповів він.
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