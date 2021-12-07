На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: загинуло 13 людей

Про це інформує ДСНС.



"7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", - йдеться в повідомленні.



Спочатку в ДСНС зазначили, що внаслідок аварії загинуло 10 осіб, ще сім отримали травми.



Станом на 9:30 число загиблих зросло до 11, а травмованими виявились 8 осіб.



Станом на 11:00 кількість загиблих збільшилася до 12, а травмованими є 7 людей.



Станом на 11:15 загиблими виявилися 13 людей, кількість травмованих налічує 6 осіб.



Для деблокації від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки.



Служба автомобільних доріг у Чернігівській області попереджає про обмеження руху на ділянці дороги, де сталася аварія.



Об'їхати можна автошляхом Н-28 Чернігів - Городня - Сеньківка до Городні. У Городні повернути в бік міста Сновськ і їхати дорогою Р-83 до смт. Березна. Потім необхідно виїхати на автошлях Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч і прямувати в бік Мени.



У зворотньому напрямку треба їхати за таким самим маршрутом.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb