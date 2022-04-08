На Чернігівщину вирушають додаткові групи для розмінування території, - очільник ОВА
Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав мешканців бути обережними через війну та повідомив, що держава скеровує додаткові сили для розмінування території
Про це він написав у телеґрам-каналі.
В'ячеслав Чаус зауважив, що в небі над Чернігівщиною літають ракети, літаки й закликав мешканців "не розслаблятися" й дотримуватися світломаскування.
"У мене велике прохання: не забуваємо, що в країні війна; ми не забуваємо, що в нашій країні знаходиться ворог. Це стосується всього: і пересування по населених пунктах, і пересування між населеними пунктами. Усе заміновано. Ви знаєте, що є дуже багато місць, де ми не можемо навіть проїхати. Піротехніки працюють. Вчора проговорили про підсилення і держава відправляє додаткові групи реагування на розмінування",- наголосив очільник ОВА.
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