На День Незалежності усі банки працюватимуть у звичному режимі, — НБУ
24 серпня буде звичайним робочим днем для банківської системи, оскільки на період воєнного стану в Україні скасовані державні вихідні
Про це повідомляє Національний банк України.
Святковий день 24 серпня – День Незалежності України, припадає на середу, тож є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.
"Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі", – повідомляють у Нацбанку.
В НБУ також запевняють, що час війни система електронних платежів працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до цієї системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.
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