Про це повідомляє Національний банк України.

Святковий день 24 серпня – День Незалежності України, припадає на середу, тож є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

"Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі", – повідомляють у Нацбанку.

В НБУ також запевняють, що час війни система електронних платежів працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до цієї системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.