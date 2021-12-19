На Дніпропетровщині прямо в авто згорів водій "Сенсу"
Внаслідок ДТП в Дніпропетровській області загинув водій легковика ZAZ Sens. Його тіло знайшли в середині згорілого легковика
Подробиці наводить обласне Головне управління ДСНС.
"18-го грудня о 20:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Н-11 ,"Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв", за межами міста Кривий Ріг.
За вказаною адресою негайно було направлено відділення 10-ої та 11-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що відбулось зіткнення двох автомобілів з подальшим горінням: вантажного автомобіля MAN та легкового автомобіля "ЗАЗ Sens", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Під час ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Ним виявився водій транспортного засобу.
Легковий автомобіль вогнем знищено.
Пожежу локалізовано о 20:56, ліквідовано о 21:01.
Співробітниками Національної поліції проводяться слідчі дії.
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