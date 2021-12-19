На Дніпропетровщині прямо в авто згорів водій "Сенсу"

Подробиці наводить обласне Головне управління ДСНС.



"18-го грудня о 20:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Н-11 ,"Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв", за межами міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою негайно було направлено відділення 10-ої та 11-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що відбулось зіткнення двох автомобілів з подальшим горінням: вантажного автомобіля MAN та легкового автомобіля "ЗАЗ Sens", - йдеться у повідомленні рятувальників.















Під час ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Ним виявився водій транспортного засобу.

Легковий автомобіль вогнем знищено.

Пожежу локалізовано о 20:56, ліквідовано о 21:01.

Співробітниками Національної поліції проводяться слідчі дії.





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