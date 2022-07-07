На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Апостолівську ТГ, пошкоджено домівки та мережу електропередач
Російські окупанти вкотре відкрили вогонь по населених пунктах Апостолівської громади. Унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні садиби та мережу електропередач
Про це повідомляє управління ДСНС області.
Окупант продовжує гатити по Криворізькому району. Росіяни влучили снарядами по селу Новосеменівка Апостолівської ТГ.
У селі було пошкоджено дві житлові будівлі та лінію електропередач. Крім того, від обстрілу зайнялося поле.
Пожежу приборкували 5 рятувальників, залучили один пожежно-рятувальний автомобіль.
Пожежу ліквідовано, проте згоріло 4,9 га стерні.
Ніхто не постраждав.
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