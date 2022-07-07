Про це повідомляє управління ДСНС області.

Окупант продовжує гатити по Криворізькому району. Росіяни влучили снарядами по селу Новосеменівка Апостолівської ТГ.

У селі було пошкоджено дві житлові будівлі та лінію електропередач. Крім того, від обстрілу зайнялося поле.

Пожежу приборкували 5 рятувальників, залучили один пожежно-рятувальний автомобіль.

Пожежу ліквідовано, проте згоріло 4,9 га стерні.

Ніхто не постраждав.

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