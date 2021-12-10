На Донбасі відкрили пам'ятник воротарю, якого у 16 років вбили російські військові
У Краматорську відкрили пам'ятник колишньому голкіперу молодіжної команди "Авангарда" Степану Чубенку, якого вбили російські військові
Про це повідомляє офіційний Facebook ФК "Краматорськ".
Пам'ятник з'явився біля входу на футбольне поле із штучним покриттям, на якому грають вихованці краматорського клубу.
"Ми повинні пам'ятати та поважати пам'ять людей, які ціною власного життя відстоювали для всієї країни свій, незалежний європейський шлях і дали майбутнім поколінням заповіт – цінувати кожну мить життя та гідно носити горде звання – українець. Степан Чубенко – навіки перший" – йдеться у дописі ФК "Краматорськ".
У 2014 році Степана Чубенка вбили російські військові на Донбасі. Воротарю було 16 років і він грав за "Авангард", зараз клуб називається "Краматорськ".
За Чубенком закріпили 1-й номер, під яким він грав.
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