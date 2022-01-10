На Донбасі внаслідок підриву загинули двоє українських військових
У понеділок, 10 січня, двоє українських військових в зоні Операції об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій.
Двічі у сторону Пісків окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У штабі повідомляють, що рубежі українських підрозділів не змінилися, а сили ЗСУ контролюють ситуацію та стримують агресію Російської Федерації проти України.
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