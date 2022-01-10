На Донбасі внаслідок підриву загинули двоє українських військових

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться у повідомленні.



Крім того, російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій.



Двічі у сторону Пісків окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У штабі повідомляють, що рубежі українських підрозділів не змінилися, а сили ЗСУ контролюють ситуацію та стримують агресію Російської Федерації проти України.

