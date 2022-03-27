Про це повідомляє Національна поліція Донецької області, - інформує Еспресо.TV.



"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» по житловому сектору міста Красногорівка, - йдеться у повідомленні. - Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси".



Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.



За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно.



"Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів, - йдеться у повідомленні Нацполіції. - На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни)".



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