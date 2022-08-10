На Донеччині починає діяти особливий режим руху транспорту. Деталі
З 11 серпня на території Донецької області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту на період дії воєнного стану
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський, інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Від завтра на Донеччині заборонено:
- без дозвільного вивезення з області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони - екскаваторів, тягачів, тралів;
- в'їжджати та переміщатися транспорту, який алкогольні напої та речовини на спиртовій основі для реалізації, окрім ліків та дезінфекційних засобів.
Обмеження діятимуть під час воєнного стану.
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей", - наголосив Кириленко.
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