На Донеччині правоохоронці перекрили канал торгівлі людьми в Грецію

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Як зазначають правоохоронці, 38-річний організатор схеми, разом з невстановленою особою домовились транспортувати жінок для занять проституцією в Афінах. Громадянин Вірменії, користуючись тяжким матеріальним становищем жертв, переконував дівчат погодитись на "роботу", обіцяючи їм гідні умови та проживання.



"За обіцянками вербувальника, за годину надання інтимних послуг вони мали отримувати від 50 доларів США. Після отримання згоди від двох жінок фігурант оплатив їм оформлення всіх необхідних документів та переїзд до Грецької Республіки", - пишуть у пресслужбі.



Правоохоронці затримали злочинця у Києві, де чоловік повинен був зустріти жертв перед міжнародним перевезенням.



Як відомо, відповідно до ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.



Наразі поліція працює над тим, аби встановити особистості інших організаторів та учасників торгівлі людьми.

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