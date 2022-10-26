Про це написав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 25 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому", - зазначив він.

Також 25 жовтня окупанти поранили чотирьох цивільних мешканців Донеччини.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо з’ясувати.

24 жовтня на Донеччині окупанти вбили сімох цивільних. Також знайшли тіла ще трьох загиблих під час окупації.

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