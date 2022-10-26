На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного, знайдено тіла ще чотирьох загиблих під час окупації
На Донеччині 25 жовтня загарбники вбили одного цивільного, поранили 4. Знайдено тіла 4 загиблих під час окупації
Про це написав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 25 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому", - зазначив він.
Також 25 жовтня окупанти поранили чотирьох цивільних мешканців Донеччини.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо з’ясувати.
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24 жовтня на Донеччині окупанти вбили сімох цивільних. Також знайшли тіла ще трьох загиблих під час окупації.
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