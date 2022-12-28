На Донеччині зупинили роботу усі газові котельні, - ОВА
Усі газові котельні Донецької області зупинили роботу через пошкодження магістрального газогону на Харківщині
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу", - йдеться у повідомленні.
Уже сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки. Вони проведуть відновлювальні роботи.
"Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу. Про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.
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