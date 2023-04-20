На Еспресо відбудеться українська прем'єра фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки"
В суботу, 22 квітня, о 12:10 на телеканалі Еспресо відбудеться українська телепрем’єра документального фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки" від Центру громадянських свобод
"Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки" було створено в рамках кампанії Центру громадянських свобод "Звільнити без умов і обмінів". Безстрашна вчителька Вікторія Андруша пробула пів року у застінках Курського слідчого ізолятора. Весь цей час її намагалися зламати морально, знущалися фізично, погрожували постригти налисо, постійно цькували…
Така доля спіткала тисячі українців, які зараз перебувають в темряві російських в’язниць, без будь-яких на це підстав. Їх змушують співати гімн Росії та російську попсу, вони не отримують жодної інформації про рідних, постійно перебувають під психологічним і фізичним тиском.
Викрадення українських патріотів на окупованих територіях, а також зухвале порушення прав людини - це звична стратегія для російської федерації.
Вікторія Андруша, вчителька математики з Броварів, одна з тих, кому вдалося стійко чинити спротив російській владі. Свою історію незламності вона розповіла у фільмі "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки". Завдяки своїй сміливості, Вікторія стала уособленням вільної і нескореної України.
Ініціатива Prisoner’s Voice з 2014 року працює над звільненням всіх українських політичних в’язнів в Росії, Криму та на Донбасі й цивільних ув’язнених внаслідок російської агресії, приверненням уваги світової спільноти до цивільних заручників, українських політв’язнів, кримських правозахисників, які перебували або досі перебувають в російських тюрмах.
З початком широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала 24 лютого 2022 року, Центр громадянських свобод працює у напрямку консолідації зусиль правозахисної спільноти, влади, міжнародних організацій та інституцій, представників іноземних урядів та активістів у спротив російській агресії. Зокрема, команда нобелівських лауреатів активно працює у напрямку звільнення всіх цивільних ув’язнених внаслідок російської агресії
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