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Війна з Росією: хроніка
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На Еспресо відбудеться українська прем'єра фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки"

20 квітня, 2023 четвер
11:46
Війна з Росією

В суботу, 22 квітня, о 12:10 на телеканалі Еспресо відбудеться українська телепрем’єра документального фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки" від Центру громадянських свобод

"Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки" було створено в рамках кампанії Центру громадянських свобод "Звільнити без умов і обмінів".  Безстрашна вчителька Вікторія Андруша пробула пів року у застінках Курського слідчого ізолятора. Весь цей час її намагалися зламати морально, знущалися фізично, погрожували постригти налисо, постійно цькували…

Така доля спіткала тисячі українців, які зараз перебувають в темряві російських в’язниць, без будь-яких на це підстав.  Їх змушують співати гімн Росії та російську попсу, вони не отримують жодної інформації про рідних, постійно перебувають під психологічним  і фізичним тиском.

Викрадення українських патріотів на окупованих територіях, а також зухвале порушення прав людини - це звична  стратегія для російської федерації. 

Вікторія Андруша, вчителька математики з Броварів, одна з тих, кому вдалося стійко чинити спротив російській владі. Свою історію незламності вона розповіла у фільмі "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки". Завдяки своїй сміливості, Вікторія  стала уособленням вільної і нескореної України. 

Ініціатива Prisoner’s Voice з 2014 року працює над звільненням всіх українських політичних в’язнів в Росії, Криму та на Донбасі й цивільних ув’язнених внаслідок російської агресії, приверненням уваги світової спільноти до цивільних заручників,  українських політв’язнів, кримських правозахисників, які перебували або досі перебувають в російських тюрмах.  

З початком широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала 24 лютого 2022 року, Центр громадянських свобод  працює у напрямку консолідації зусиль правозахисної спільноти, влади, міжнародних організацій та інституцій, представників іноземних урядів та активістів  у спротив російській агресії. Зокрема, команда нобелівських лауреатів активно працює у напрямку звільнення всіх цивільних ув’язнених внаслідок російської агресії

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