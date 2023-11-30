Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Артсистема, 13 танків, 28 бронемашин та 1180 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Інфографіка

Артсистема, 13 танків, 28 бронемашин та 1180 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

30 листопада, 2023 четвер
08:00
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби російська армія завдала 11 ракетних та 28 авіаударів по території України. Натомість ЗСУ ліквідували 1180 окупантів

Про це 30 листопада інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 328 760 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 5551 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28)
  • артилерійських систем – 7909 (+1)
  • РСЗВ – 910 (+0)
  • засобів ППО ‒ 600 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10)
  • крилатих ракет ‒ 1567 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 1124 (+3)

Зведення Генштабу: На фронті впродовж доби відбулося 101 боєзіткнення, РФ завдала 11 ракетних і 28 авіаударів

Про це пише Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили 9 атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби РФ вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару, застосувавши 8 зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Українська ППО знищила 14 ударних дронів.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області; Новомихайлівка, Авдіївка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 3 пункти управління та 2 склади боєприпасів ворога 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що 29 листопада українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Авдіївка
28 листопада, 2023 вiвторок
"Прогрес попри найбільші втрати": британська розвідка оцінила російський наступ на Авдіївку
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
28 листопада, 2023 вiвторок
Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
29 листопада, 2023 середа
Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
08:23
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: загальний залп до 16 "калібрів"
08:08
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ заявив про продовження перемир'я з ХАМАСом
08:04
OPINION
Євген Магда
Діти генпрокурора "страждають" за Україною у Нью-Йорку та на Лазуровому березі
08:01
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА
08:00
Анонс
Зоря
"Гент" - "Зоря": де та коли дивитись вирішальний матч Ліги конференцій
07:42
Донеччина
РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: щонайменше 10 постраждалих, під завалами шукають людей
07:36
Ілюстративне фото
В Японії розбився військовий літак США: загинула людина
07:13
Координаційний штаб
Координаційний штаб застеріг від передачі даних про полонених і зниклих незнайомцям
07:11
OPINION
Віталій Портников
The Economist: політична гризня в Києві. Колонка Віталія Портникова
07:02
Оновлено
безпілотник, дрон
Окупанти звинуватили Україну в атаці дронами по Бєлгородщині та складу ударних БПЛА в Брянську
06:36
Оновлено
система оповіщення сирена
Росіяни запустили "шахеди" та ракети. На Вінничині та Хмельниччині працювала ППО
06:21
Володимир Зеленський
У тимчасово окупованому Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
05:59
Херсон
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини й перекидають підкріплення, – ISW
05:29
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Байден закликав Нетаньягу утриматись від боїв на півдні сектору Газа, - AXIOS
05:01
Мігранти з Центральної Азії
У РФ можливі конфлікти із країнами Центральної Азії через вербування найманців на війну в Україні, - ISW
04:33
З нового року Франція впроваджує програму боротьби з курінням
04:05
Генрі Кіссінджер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
03:37
Девід Кемерон
У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон
03:09
Змінні зірки у Туманності Оріона
Непридатні для життя, але важливі для науки: відкрито шість планет у сусідній галактиці
02:48
Сенат США
У сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів
02:20
терористи ХАМАС
ХАМАС відпустив нову групу заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинців
01:52
Хмельницька АЕС
Експерти МАГАТЕ напередодні зафіксували вибухи неподалік Хмельницької АЕС
01:24
Чехія Україна
Чехія виділила Україні 2,5 млн євро через фонд НАТО
00:46
Олександр Зінченко та Габріель Мартінеллі (праворуч)
Ліга чемпіонів: визначилися 12 учасників плей-офф
00:28
ОБСЄ
В підтримку України та країн Балтії: Польща бойкотуватиме саміт ОБСЄ за участі Лаврова
2023, середа
29 листопада
23:59
Оновлено
Андрій Лунін, Реал - Наполі
Ліга чемпіонів: Лунін допоміг "Реалу" розбити "Наполі", результати інших матчів 29 листопада
23:58
Мая Санду
"Санду хоче залучити "Азов" до силової зачистки опозиції в Кишиневі": добірка фейків РФ за 29 листопада
23:47
обстріл Білозерки, Херсонщина
На Херсонщині від російського обстрілу загинув чоловік, постраждала фельдшерка швидкої
23:30
Білий дім
Білий дім оприлюднив суми, які інвестуються в економіку США завдяки військовій допомозі Україні
22:40
Ексклюзив
Ціни на комунальні послуги
У Кабміні обговорюється підвищення цін для населення після опалювального сезону, - нардеп Кучеренко
22:24
фейк, фейки
Центр стратегічних комунікацій викрив новий російський фейк про приховування Зеленським втрат ЗСУ
22:00
Ексклюзив
Кирило Буданов
Ймовірно, атака була спрямована на співробітників ГУР, - майор запасу НГУ Гетьман про отруєння дружини Буданова
21:29
фури на кордоні
Словацькі перевізники оголосили, що 1 грудня заблокують головний КПП на кордоні з Україною
20:38
ЧС з гандболу: Україна - Бразилія
Україна програла Бразилії на старті ЧС з гандболу
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються перехопити ініціативу по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Карл Волох
Чому Європу "викрадають" праворадикали?
20:02
санкції проти Ірану
США запровадили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували військову міць Ірану
19:55
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Ракетні війська уразили 3 пункти управління і 2 склади боєприпасів РФ, - Генштаб
19:21
Михайло Подоляк
В ОП заявили, що висловлювання нардепки Безуглої не відображають позиції Зеленського чи Офісу
19:09
Володимир Зеленський
Зеленський приїхав у Херсон. Відео
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV