На фронті загинув майор ДБР Артем Присяжнюк

Про це повідомив у фейсбуці правозахисник і волонтер Ярослав Гришин.

Воїн загинув потрапивши під щільний вогонь артилерії та авіаційно-бомбовий наліт ворога.

Як відомо, Присяжнюк починав службу в органах СБУ, потім виграв конкурс та працював у центральному апараті ДБР. Проте після 24 лютого, взявши відпустку у ДБР, знищував диверсантів як доброволець.

Згодом чоловік мобілізувався до ГУР та пішов воювати на фронт.

"Артем був потужним оперативником, мав нагороди, справжнім енерджайзером, душею колективу. Професійно займався боксом та бойовим самбо, вигравав змагання. Змінив престижну роботу, посаду в Києві на фронт", - написав Гришин.

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