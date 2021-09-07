На горі Афон почалась лісова пожежа
На горі Афон у Греції, спалахнула масштабна лісова пожежа
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.
Полум’я намагаються загасити близько 40 пожежників. Задіяні чотири спецлітаки. Сильний вітер ускладнює гасіння.
Пожежа спалахнула поблизу монастиря Святої Анни.
За словами пожежників, місце загоряння, віддалене і важкодоступне.
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