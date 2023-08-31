На International Sustainability Forum 2023 в Києві та Гаазі створять Зелену стратегію України

Зелена стратегія України – це стратегія розвитку країни, в основі якої покладені принципи сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також теперішніх викликів.

Організатори заходу - Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE) – міжнародна профільна спільнота однодумців та експертів зі сталого розвитку та фінансування.

Еспресо - інформаційний партнер Форуму.

Аліна Соколенко

“Війна відкинула країну у своєму розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу в економічному плані, а й будувати нову економіку відповідно до європейських стандартів. Оскільки будь-яка загроза – це в першу чергу можливість, – розповідає Аліна Соколенко, голова ASDE, експертка зі сталого фінансування та ідеолог ISF2023. – Разом з міжнародними і національними урядовими та неурядовими партнерами ми прагнемо розробити Зелену стратегію України на наступні 20 років, і початковою точкою цього має стати Міжнародний форум сталого розвитку 2023”.

Учасниками Форуму стануть державні структури – Міністерство з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство економіки України, Міністерство закордонних справ України, фінансові інституції та фонди – IFC, EBRD, GIZ, EDFI, EU Platform on Sustainable Finance та інші, українські та міжнародні компанії з різних секторів економіки, громадські організації та асоціації, фінансовий сектор, програми ООН.

Яна Коньок

“З початку війни українські міста та підприємства зіткнулися з безпрецедентними викликами, що мають руйнівний вплив на бізнес та природне середовище, – говорить Яна Коньок, виконавча директорка ASDE. – Ми вперше збираємо представників українського та європейського політикуму та бізнесу разом задля проведення "мозкового штурму" з високим рівнем інтерактивності, панельними сесіями, презентаціями та обговореннями задля пошуку рішень для відновлення економіки нашої країни. Практична дискусія буде націлена на обговорення важливих питань щодо створення стійкої бізнес-екосистеми України”.

20 вересня обговорюватимуться виклики та можливості для зеленого відновлення України, вимоги міжнародного фінансування до бізнесу в контексті ЄС регулювання, можливості виходу на міжнародний ринок українських компанії та розвиток міжнародного партнерства задля формування стійкої економіки майбутнього.

Участь у форумі в Києві візьмуть Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, Олександр Ярема, державний секретар Кабінету міністрів України, Марія Мезенцева, голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Денис Шемякін, директор команди підтримки реформ Міністерства економіки України, Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України, Сергій Поровський, головний експерт з питань фінансування та політики енергоефективності, UNIDO.

21 вересня Форум ISF2023 у Гаазі відкриє Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день форуму розпочнеться з обговорень тем впливу глобального зеленого порядку денного та План відновлення України, зелене та стійке відновлення міст в Україні, перехід до зеленої економіки , вплив війни на аграрний сектор України: результати опитування ASDE/WWF, фінансування відновлення агробізнесу в Україні: стійкі практики та бізнес-екосистема тощо.

Участь у форумі в Гаазі візьмуть Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції, Дімітрі Гвіндадзе, керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку ЄБРР, Ашот Абраамян, голова правління Банку Львів, Джордж Ендрю Тан, кксперт з питань протимінної діяльності, Олександр Рєпкін, член правління енергетичної асоціації “Українська воднева рада”, Еміль де Севрен Жаке, голова Нідерландсько-української торгової палати та інші.

Практичний план дій, створений на International Sustainability Forum 2023, буде поданий на розгляд уряду.

З повною програмою форуму можна ознайомитись на сайті організатора – ASDE.

До участі в подіі запрошуються представники громадських організацій, фінансисти, провідні менеджери компаній, представники міжнародних урядових та неурядових організацій, політики. Зареєструватись можна за посиланням.

Асоціація експертів зі сталого розвитку – незалежна громадська організація, створена у квітні 2020 року з метою формування культури стійкості в суспільстві через: адвокацію, навчання, міжнародне співробітництво та якісну взаємодію бізнесу та державного сектору.

ASDE –осередок сталості в країнах Європи та Центральної Азії, що формує стійку екосистему партнерства шляхом реалізації проектів, ініціатив, поширення досвіду та знань. Завдяки спільним цінностям, обміну досвідом та взаємній підтримці спільноти організація реалізує свій потенціал в формуванні зеленої економіки та стійкого громадянського суспільства.