На Івано-Франківщині троє дітей у реанімації через укуси змій

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.



"8 липня о 20 год. 45 хв. надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що 08.07.2021р. лікарню було доставлено гр., 2005р.н. жителя с. Казанів Коршівської ТГ Коломийського р-ну з діагнозом "Анафілактичний шок внаслідок укусу змії". Госпіталізований в КНП "ОДКЛ". Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.



Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. Її госпіталізували в КНП "ОДКЛ". Постраждала перебуває у реанімації у важкому стані.



Крім того, повідомляється, що на дитячій площадці змія укусила дитину 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb