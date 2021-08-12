На Камчатці розбився гелікоптер з 16 людьми на борту

Про це розповдає російська служба ВВС.



Вертоліт впав в Курильське озеро і затонув на глибині близько 100 метрів, повідомили рятувальники.



Вижили вісім чоловік, п'ятьох з них направили в крайову лікарню Петропавловська-Камчатського, інші залишилися в прилеглому селищі.



На місці працюють рятувальники і водолази. У МНС Росії повідомили, що у водолазів з собою спорядження для роботи тільки на глибині до 20 метрів.



Гелікоптер належав компанії "Витязь-Аэро". Її засновником і співвласником є заарештований за звинуваченням у вбивстві камчатський депутат Ігор Редькін.



Вертоліт знаходився в справному стані і пройшов капітальний ремонт у 2020 році, повідомив ТАСС комерційний директор компанії Дмитро Черних.



Інтерфакс повідомляє з посиланням на джерела, що вертольоту було майже 40 років.



Сертифікат льотної придатності вертольота закінчується менш ніж за рік - 16 червень 2022 року.