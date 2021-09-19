На Канарах розпочалося виверження вулкану, який "спав" пів століття

Про це повідомляє Reuters.

Виверження вулкану, що розташований у Канарському архіпелазі на хребті Кумбре-Велья, розпочалося 19 вересня.

Нове виверження вулкану, який "спав" з 1971 року, відбулося після зростання сейсмічної активності. Перед виверженням стався землетрус магнітудою 3,8.

На відеозаписах з місця природної катастрофи можна побачити лаву, попіл і каміння, які вулкан викидає в повітря. Один потік лави спускався по схилу до найближчих будинків.

Евакуація жителів навколишніх сіл почалася незадовго до виверження, загалом з цього району мають евакуювати близько 1 тис. осіб.



У квітні на Карибських островах через виверження вулкана було евакуйовано 16 тис. осіб.

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