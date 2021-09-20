На Харківщині горіла школа
Пожежа в школі сталася в Чугуєві Харківської області
Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.
Півсотні рятувальників і 12 пожежних машин намагалися загасити пожежу. Ввечері 19 вересня пожежа була локалізована. Учнів школи, ймовірно, тимчасово переведуть на дистанційне навчання.
"Пожежа сталася в Чугуївській школі № 2 в Харківській області. 19 вересня о 19:28 у місцевому відділенні ДСНС отримали повідомлення про загоряння у спортзалі школи на вулиці Гвардійській, 43", - йдеться у повідомленні.
Пожежа почалася на даху, спалахнуло дерев'яне перекриття, повідомляє Суспільне. У школі на момент загоряння був тільки сторож, він не постраждав.
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