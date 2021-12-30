На Харківщині поїзд зіткнувся з автомобілем: одна людина загинула
У селі Ржавчик на Харківщині автомобіль на залізничному переїзді врізався в потяг, унаслідок чого загинула людина
Про це повідомляють у Нацполіції.
ДТП сталася близько 8:00 29 грудня на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району. Водій ГАЗ-2752, 39-річний мешканець Первомайського, попри заборонний сигнал світлофора, виїхав на залізничний переїзд, не обладнаний шлагбаумом.
Машиніст швидкісного електропотяга Близнюки-Харків подавав звуковий сигнал і екстренно загальмував, однак уникнути аварії не вдалося. Від отриманих травм водій авто загинув на місці.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 5-10 років ув'язнення.
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