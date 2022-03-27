На Харківщині росіяни розстріляли родину в машині, загинула трирічна дитина
В Ізюмському районі Харківської області виявили розстріляний армією автомобіль із загиблою родиною: батьками та трирічною дитиною
Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.
"27 березня року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина", - йдеться у повідомленні.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
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