На Харківщині росіяни розстріляли родину в машині, загинула трирічна дитина

Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.



"27 березня року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина", - йдеться у повідомленні.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.



