Про це розповів у ефірі Еспресо віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.

"Нам дуже важливо добиватись якнайшвидшого звільнення наших військовополонених - хлопців і дівчат. Треба чітко розуміти, що життя, здоров'я і гарантії безпеки залежать лише від того, наскільки швидко вони повернуться додому в Україну. Лише обмін та визволення дасть їм і свободу, і відповідні умови проживання, і захистить їхні життя", - сказав він.

На думку Розенка, всі наші спільні дії і дії міжнародних організацій, які можуть бути долучені до процесу мають бути спрямовані на звільнення військовополонених.

"У нас досить непогано, я так розумію, поповнився обмінний фонд за рахунок звільнення Харківщини. Переговорна позиція України посилилась і ми маємо звільнити наших хлопців і дівчат з полону", - підсумував він.