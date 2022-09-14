На Харківщині Україна поповнила обмінний фонд та посилила переговорну позицію щодо обміну полоненими, - Розенко
Україна має добиватись якнайшвидшого звільнення військовополонених, бо це єдина гарантія збереження життя, здоров'я та безпеки
Про це розповів у ефірі Еспресо віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.
"Нам дуже важливо добиватись якнайшвидшого звільнення наших військовополонених - хлопців і дівчат. Треба чітко розуміти, що життя, здоров'я і гарантії безпеки залежать лише від того, наскільки швидко вони повернуться додому в Україну. Лише обмін та визволення дасть їм і свободу, і відповідні умови проживання, і захистить їхні життя", - сказав він.
На думку Розенка, всі наші спільні дії і дії міжнародних організацій, які можуть бути долучені до процесу мають бути спрямовані на звільнення військовополонених.
"У нас досить непогано, я так розумію, поповнився обмінний фонд за рахунок звільнення Харківщини. Переговорна позиція України посилилась і ми маємо звільнити наших хлопців і дівчат з полону", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.67
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе