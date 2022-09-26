Про це інформує Укрзалізниця.

"Укрзалізниця відновлює рух приміських електропоїздів до станції Занки, що на Харківщині. Це селище впродовж шести місяців знаходилося у прифронтовій зоні", - йдеться в повідомленні.

З 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський – Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада — Зміїв — Харків-Левада продовжено до станції Занки.

Від 28 вересня до станції Занки курсуватимуть електрички:

№ 6419 Харкiв-Пасажирський — Занки;

№ 6428 Занки — Харкiв-Левада;

№ 6427/6426Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Левада;

№ 6407 Харкiв-Пасажирський — Занки;

№ 6430 Занки — Харкiв-Пасажирський;

№ 6431/6432 Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Пасажирський;

№ 6433 Харкiв-Пасажирський — Занки.

Також змінюється графік та маршрут рейкових автобусів. З 28 вересня курсуватимуть:

№ 6602/6603 Балаклiя — Занки — Балаклiя;

№ 6605/6606 Занки — Балаклiя — Занки;

№ 6607/6608 Занки — Балаклiя — Занки;

№ 6609 Занки — Балаклiя.

"На станції Занки із зазначених рейкових поїздів буде забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада", - додають у відомстві.

Детальний розклад.