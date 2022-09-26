На Харківщині Укрзалізниця відновила рух електричок до звільнених населених пунктів
Укрзалізниця відновлює на Харківщині рух електропоїздів і рейкових автобусів
Про це інформує Укрзалізниця.
"Укрзалізниця відновлює рух приміських електропоїздів до станції Занки, що на Харківщині. Це селище впродовж шести місяців знаходилося у прифронтовій зоні", - йдеться в повідомленні.
З 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський – Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада — Зміїв — Харків-Левада продовжено до станції Занки.
Від 28 вересня до станції Занки курсуватимуть електрички:
- № 6419 Харкiв-Пасажирський — Занки;
- № 6428 Занки — Харкiв-Левада;
- № 6427/6426Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Левада;
- № 6407 Харкiв-Пасажирський — Занки;
- № 6430 Занки — Харкiв-Пасажирський;
- № 6431/6432 Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Пасажирський;
- № 6433 Харкiв-Пасажирський — Занки.
Також змінюється графік та маршрут рейкових автобусів. З 28 вересня курсуватимуть:
- № 6602/6603 Балаклiя — Занки — Балаклiя;
- № 6605/6606 Занки — Балаклiя — Занки;
- № 6607/6608 Занки — Балаклiя — Занки;
- № 6609 Занки — Балаклiя.
"На станції Занки із зазначених рейкових поїздів буде забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада", - додають у відомстві.
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