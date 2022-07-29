На Херсонщині гелікоптери Ка-52 намагались атакувати деокуповану Андріївку

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. Скований нашими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба", - йдеться у звіті.

У ніч з 27 на 28 липня російський противник завдав один авіаційний та два ракетних удари. Парою ударних гелікоптерів Ка-52 намагався атакувати втрачену в себе Андріївку. Пройшло без втрат особового складу ЗСУ.



Протягом бойового дня російська авіація 9 разів завдала удару по українських силах у районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного. Втрат ЗСУ, як повідомляє ОК "Південь", немає.

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