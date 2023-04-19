Про це у ранковому зведенні 19 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності.

Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду.

Ворог наступає по 4 напрямках, ЗСУ відбили 60 атак

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника.

Росія завдала 4 ракетних та 60 авіаційних ударів по Україні минулої доби

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

18 квітня противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва.

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Проте українські захисники відбили наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка , Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби захисники України відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки.

Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські армійці продовжують вести оборонні дії.

Водночас протягом доби здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.

Сили оборони збили 10 дронів, а також уразили важливий військовий об’єкт окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних (7 - типу "Шахед-136" та 1 - "Ланцет").

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.