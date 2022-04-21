На Херсонщині окупанти зірвали евакуацію та викрали під час переговорів голову Нововоронцовської громади

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Генадій Лагута.

За попередньою інформацією, російські окупанти вкотре не дозволили вивезти жителів із найбільших зруйнованих населених пунктів Херсонщини.

ОДА повідомляє, що станом на сьогодні з ворогом була укладена домовленість щодо зеленого коридору для жителів смт Високопілля, сіл Нововознесенське та Миролюбівка. Для евакуації було виділено 10 автобусів. Утім росіяни не пропустили транспорт.

"Разом із своїм заступником Едуардом Науменком із самого ранку контролювали процес та не афішували маршрути коридору, аби все пройшло успішно. На жаль, жодну домовленість рашисти не виконали", - пише Лагута.

Крім того він зазначає, що увесь процес узгодження евакуації був напруженим.

Головним за організацію перевезення населення було призначено голову Нововоронцовської ТГ Володимира Марчука.



Лагута повідомляє, що під час переговорів із російською стороною окупанти затримали Марчука. Наразі інформації стосовно його місцезнаходження немає.