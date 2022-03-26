На Херсонщині рашисти катують старосту села Стара Збур'ївка. Обіцяють йому 20 років в'язниці "за законами Росії"
Староста Старої Збур'ївки (Голопристанська ТГ Херсонщини), герой фільму "Українські шерифи" Романа Бондарчука Віктор Маруняк вже п'ять діб перебуває у повторному полоні
На це звертає увагу народний депутат України Микола Княжицький, передає Еспресо.TV.
За словами політика, ним отримано наступне повідомлення з Голопристанського району:
"Його просто вбивають.
Староста Старої Збур'ївки (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктор Маруняк у полоні. 21 березня старосту Старої Збур'ївки вдруге викрали російські військові. Чоловіка сильно б'ють і "просто вбивають".
23 березня за словами очевидців, Віктора Васильовича Маруняка привели додому в наручниках. Підкинули йому гранати і сказали, що за законами Росії йому світить 20 років в'язниці. На відповідь, що ми в Україні, відповіли, що з 1 квітня на всій Херсонській області буде вже Росія.
Обшукали будинок, розтрощили його мало не вщент, вивертали навіть горщики з квітами. Усе вимагали якусь інформацію. Потім його забрали.
Дружину його залишили без крихти хліба, забрали все.
24 березня - біля двору і в дворі купа окупантів з автоматами, до будинку, де лишилася дружина Віктора Маруняка, нікого не підпускали".
"Віктoр Васильович має хронічні хвороби, йому життєво необхіно регулярно приймати ліки.
Те, що окупанти роблять з Маруняком - це тероризм і злочин проти людяності.
Закликаємо всі українські й міжнародні організації сприяти у звільнені Віктора Маруняка!", - нагололшує Микола Княжицький.
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