На Херсонщині стан гумкатастрофи, - заступник голови облради Соболевський

Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Насправді, там стан гуманітарної катастрофи. Херсонщина аграрна і за рахунок цього продукція, яка виробляється в області доступна для людей. Ціни на цю продукцію дуже демократичні, тому що є велика кількість фермерів, які відмовляються віддавати ці продукти на Крим і вони орієнтовані на внутрішній ринок та через розуміння, що у людей особливо грошей немає ціни доступні", - сказав він.

За словами Соболевського, всі продукти, які завозять з окупованого Криму, дуже дорогі.

"Все, що завозиться через Крим - ціни космічні, асортимент дуже поганий і це у великих містах, як Херсон та Нова Каховка. У невеликих населених пунктах ще складніше - люди вимушені їхати до міст. Основна проблема - це відсутність грошей. Бізнес, фактично, знищений - частина ще працює, але вони на межі виживання. Крім того, окупанти їх притиснули - підприємцям потрібно або закриватися, або отримувати російське громадянство, перереєструвати бізнес і тільки після цього вони зможуть працювати", - підсумував чиновник.