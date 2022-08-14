На Херсонщині стан гумкатастрофи, - заступник голови облради Соболевський
Росіяни знищили бізнес у Херсонській області, в області бракує коштів та продукція окупантів дорога
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Насправді, там стан гуманітарної катастрофи. Херсонщина аграрна і за рахунок цього продукція, яка виробляється в області доступна для людей. Ціни на цю продукцію дуже демократичні, тому що є велика кількість фермерів, які відмовляються віддавати ці продукти на Крим і вони орієнтовані на внутрішній ринок та через розуміння, що у людей особливо грошей немає ціни доступні", - сказав він.
За словами Соболевського, всі продукти, які завозять з окупованого Криму, дуже дорогі.
"Все, що завозиться через Крим - ціни космічні, асортимент дуже поганий і це у великих містах, як Херсон та Нова Каховка. У невеликих населених пунктах ще складніше - люди вимушені їхати до міст. Основна проблема - це відсутність грошей. Бізнес, фактично, знищений - частина ще працює, але вони на межі виживання. Крім того, окупанти їх притиснули - підприємцям потрібно або закриватися, або отримувати російське громадянство, перереєструвати бізнес і тільки після цього вони зможуть працювати", - підсумував чиновник.
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