На Херсонщині посилять мобілізацію та обмежать продаж алкоголю

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, голова Херсонської ОВА зазначив, що мобільні групи, які виявляють і нищать російські безпілотники, отримають необхідне обладнання.

Окрім того, за рішенням ради оборони створять модульне містечко в одному з населених пунктів Чорнобаївської громади – для тих жителів області, котрі втратили домівки.

Відповідно до рішення ради оборони області, заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській, Нововоронцовській та Новорайській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади. Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Також відтепер до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Винятком є захисники й захисниці, які проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Також Прокудін наголосив, що в області буде посилено роботу з мобілізації. І вкотре наголосив на забороні публікувати фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського прильоту.