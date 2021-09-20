На Херсонщині затримали та заарештували ексвійськового ЗСУ, який допомагав Росії окупувати Крим

Про це повідомила пресслужба прокуратури АРК.



Йому повідомлено про підозру у держзраді та участі у НЗФ.



Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в'язниці.



Встановлено, що підозрюваний наприкінці лютого 2014 року вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Криму". У подальшому, протягом лютого-березня 2014 року надавав допомогу Збройним силам РФ під час захоплення міжнародного аеропорту "Сімферополь" та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух". Зокрема, безпосередньо брав участь у блокуванні території та злітно-посадкової смуги аеропорту, задля недопущення літаків з материкової частини України.



Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден, допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова



Суд Херсона заарештував чоловіка з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 грн.

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