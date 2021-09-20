На Херсонщині затримали та заарештували ексвійськового ЗСУ, який допомагав Росії окупувати Крим
У Херсонській області затримали ексвійськовослужбовця ЗСУ, який був учасником НЗФ "Самооборона Криму" та допомагав російським військам в окупації півострова
Про це повідомила пресслужба прокуратури АРК.
Йому повідомлено про підозру у держзраді та участі у НЗФ.
Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в'язниці.
Встановлено, що підозрюваний наприкінці лютого 2014 року вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Криму". У подальшому, протягом лютого-березня 2014 року надавав допомогу Збройним силам РФ під час захоплення міжнародного аеропорту "Сімферополь" та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух". Зокрема, безпосередньо брав участь у блокуванні території та злітно-посадкової смуги аеропорту, задля недопущення літаків з материкової частини України.
Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден, допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова
Суд Херсона заарештував чоловіка з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе