На Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки 14-16 липня
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
“14-16 липня у Києві та в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.
У КМДА закликали жителів і гостей столичного регіону обережно поводитися з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.
Зокрема, під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
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розведення багаття в лісі і лісопосадках, крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
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заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
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курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
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залишати в лісі просочене бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
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заправляти в лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
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випалювати траву та інші рослинні залишки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
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