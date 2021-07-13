На Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

“14-16 липня у Києві та в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали жителів і гостей столичного регіону обережно поводитися з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття в лісі і лісопосадках, крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

заправляти в лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні залишки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

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