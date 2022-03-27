На Київщині Славутич ізольований, у трьох громадах гуманітарна катастрофа, - ОВА

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.



"За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом більше 500 об’єктів", - зазначив він.



Критичні руйнування в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській і Великодимерській громадах.



Найнебезпечнішими напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, Північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.



У Білоцерківському, Бориспільському й Обухівському районах ситуація контрольована, ніч на 27 березня минула без обстрілів.



У Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Гостомельській громадах тривають обстріли. У Білогородській громаді - ракетні удари та обстріли "Градами", зокрема в селах Білогородка та Святопетрівське, у Гореничах - мінометний обстріл. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи. Майже в усіх громадах Бучанського району зруйнована інфраструктура.



У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах Броварського району перебуває російська техніка. Також багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.



"В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований", - зауважив Олександр Павлюк.



У Боярці окупанти під час обстрілів поранили чотирьох людей, зокрема дитину. У Новосілках і Тарасівці обстріляли житлові райони.



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