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На Київщині Славутич ізольований, у трьох громадах гуманітарна катастрофа, - ОВА

27 березня, 2022 неділя
12:29
війна з Росією Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк

26 березня на Київщині окупанти здійснили понад 30 обстрілів житлових масивів, поранено чотирьох людей, зокрема дитину, Славутич ізольований, в Іванківській, Димерській і Поліській громадах гуманітарна катастрофа

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

"За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом більше 500 об’єктів", - зазначив він.

Критичні руйнування в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській і Великодимерській громадах.

Найнебезпечнішими напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, Північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад. 

У Білоцерківському, Бориспільському й Обухівському районах ситуація контрольована, ніч на 27 березня минула без обстрілів.

У Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Гостомельській громадах тривають обстріли. У  Білогородській громаді - ракетні удари та обстріли "Градами", зокрема в селах Білогородка та Святопетрівське, у Гореничах - мінометний обстріл. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи. Майже в усіх громадах Бучанського району зруйнована інфраструктура.

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах Броварського району перебуває російська техніка. Також багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків. 

"В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований", - зауважив Олександр Павлюк.

У Боярці окупанти під час обстрілів поранили чотирьох людей, зокрема дитину. У Новосілках і Тарасівці обстріляли житлові райони.
 

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інфраструктура
Київщина
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обстріли
гуманітарна катастрофа
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