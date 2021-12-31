На Київщині сталася ДТП, рух у напрямку столиці ускладнений
На трасі Київ-Одеса сталась аварія, що спричинила ускладнення руху транспорту
Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Київської області.
"Автопригода на 32 км автодороги Київ - Одеса. У зв'язку із ДТП рух транспортних засобів ускладнено у напрямку міста Київ", - йдеться у повідомленні.
З оприлюдненої поліцією світлини витікає, що учасниками ДТП є сірий легковик Lexus та ще щонайменше одна машина - легковик сірого кольору, а пригода ускладнила рух по всіх смугах руху в напрямку Києва.
На місце пригоди прибули медики.
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