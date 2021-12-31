На Київщині сталася ДТП, рух у напрямку столиці ускладнений

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Київської області.



"Автопригода на 32 км автодороги Київ - Одеса. У зв'язку із ДТП рух транспортних засобів ускладнено у напрямку міста Київ", - йдеться у повідомленні.



З оприлюдненої поліцією світлини витікає, що учасниками ДТП є сірий легковик Lexus та ще щонайменше одна машина - легковик сірого кольору, а пригода ускладнила рух по всіх смугах руху в напрямку Києва.



На місце пригоди прибули медики.