На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка рейсів прибуватиме до столиці із затримкою
У понеділок, 14 серпня, низка поїздів прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом та затримуватимуться до 1,5 годин. Це сталося через транспортну подію з вантажним поїздом у Київській області
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що й у зворотному напрямку потяги так само прямуватимуть із затримкою.
Це стосується поїздів №729 Черкаси – Київ, №733 Дніпро – Київ, №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ, №731 Запоріжжя – Київ, а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.
В Укрзалізниці також попереджають, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.
"Укрзалізниця максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим розв'язання проблеми", - написали у компанії.
- Напередодні Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №191/192 Київ - Львів на пікові дати 21 та 23 серпня.
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