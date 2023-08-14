Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що й у зворотному напрямку потяги так само прямуватимуть із затримкою.

Це стосується поїздів №729 Черкаси – Київ, №733 Дніпро – Київ, №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ, №731 Запоріжжя – Київ, а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.

В Укрзалізниці також попереджають, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

"Укрзалізниця максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим розв'язання проблеми", - написали у компанії.