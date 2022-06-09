Про це інформує Київська ОВА.

Зазначається, що протягом 8 червня рятувальники обстежили та знешкодили виявлені вибухонебезпечні предмети в наступних населених пунктах:

Бучанський район: смт Гостомель, смт Бородянка, смт Макарів, с. Фасівочка, с. Королівка, с. Пилиповичі, с. Торф’яне, с. Галинка, с. Мирча, с. Северинівка, с. Мироцьке,

Броварський район: с. Гоголів, с. Тарасівка, с. Гребельки, с. Світильня, с. Залісся, смт Велика Димерка, с. Перемога, с. Скибин, с. Кулажинці,

Вишгородський район: с. Катюжанка, с. Рихта, с. Старі Петрівці, с. Козаровичі, с. Литвинівка, с. Демидів, с. Нові Петрівці, с. Тетерівське, с. Рагівка, с. Максимовичі, с. Зелена Поляна, с. Кухарі,

Фастівський район: с. Юріївка.



Загалом протягом доби знешкоджено 419 вибухонебезпечних предметів. Всього від початку повномасштабної війни – 40338.



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