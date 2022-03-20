На Київщині заборонили гуляти у лісі

Про це із посиланням на Вишгородську райдержадміністрацію передає Еспресо.TV.



Головна мета впровадженого обмеження - та з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків.



Виключення стосується лише Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.



Таке рішення, як наголошується, прийнято на підставі наступних правових норм:

пункту 3 указу президента України від 24.02.2022 N°64 "Про введення воєнного стану в Україні",

пункту 25 частини 2 статті 15 закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 N°389-VIII,

п. 8 ст. 31, ст. 88 Лісового кодексу України,

ст. 6, 39, 41 закону України "Про місцеві державні адміністрації".



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