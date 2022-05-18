На Київщині завершують відновлювати енергопостачання, електрику подали понад 260 тис. споживачів

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграм.

"На Київщині завершується відновлення енергопостачання. Замість 60 запланованих днів, роботи тривали 45", – зазначив він.

Живлення відновили у більше як 260 тис. осель.

Загалом окупанти в області пошкодили 10 тис. кілометрів електроліній. Вартість відновлення - 300 млн грн.

Нагадаємо, на Луганщині електропостачання відновили ще для 30 тис. абонентів.

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