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На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу Дельтакрон

8 січня, 2022 субота
20:11
Коронавірус коронавірус

На Кіпрі виявлено гібрид штамів COVID-19 Дельта та Омікрон, яким вже захворіло 25 людей

Про це повідомляє CNN

Нову мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. Новий штам має генетичний фон мутації Дельти, але водночас він містить мутації, притаманні лише Омікрону.

Зазначається, що цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були шпиталізовані, а 14 лікуються вдома.

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Кіпр
мутація
новий штам
гібрид
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