На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу Дельтакрон
На Кіпрі виявлено гібрид штамів COVID-19 Дельта та Омікрон, яким вже захворіло 25 людей
Про це повідомляє CNN.
Нову мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. Новий штам має генетичний фон мутації Дельти, але водночас він містить мутації, притаманні лише Омікрону.
Зазначається, що цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були шпиталізовані, а 14 лікуються вдома.
- Нагадаємо, 2 січня головний санітарний лікар Ігор Кузін не виключив, що в Україні доведеться посилювати карантин через новий штам коронавірусу Омікрон.
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