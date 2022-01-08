На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу Дельтакрон

Про це повідомляє CNN.

Нову мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. Новий штам має генетичний фон мутації Дельти, але водночас він містить мутації, притаманні лише Омікрону.

Зазначається, що цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були шпиталізовані, а 14 лікуються вдома.